Düğünde 'müziği kapatın' kavgasında gözaltı sayısı 2'ye çıktı | Video
İzmir'in Menemen ilçesinde, düğünde Aytekin Elkalkmış'ın (16) öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı olayla ilgili Metin S.'nin (18) ardından onu olay yerinden götürmeye çalıştığı ileri sürülen Lütfi H. (25) de gözaltına alındı. Şüphelilere ait 2 pompalı tüfek ile 1 tabancaya da el konuldu.
Eğlenmeye geldiği düğünde açılan ateş sonucu yaşamını yitiren Aytekin Elkalkmış'ın amcası belediye işçisi Çetin Elkalkmış (30), "Metin, düğüne geliyor. Burada herkes gibi oynuyor. Müzik bitince ısrarla oynamaya devam etmek istiyor. Düğün sahibi de başkalarının da sahneye çıkıp, oynayacağını belirtip, çıkmasını istiyor. Metin bunun üzerine, 'Tamam o zaman ben çıkıyorum ama siz göreceksiniz' deyip, ayrılıyor. Bir süre sonra pompalı tüfek ve tabanca ile dönüyor. İlk önce tabanca ile ateş ediyor. Tabancanın mermisi bitince pompalı tüfekle sanki kuşa ateş eder gibi kim gelse ateş etmeye devam etmiş. Ne yazık ki yeğenim başından vurulup hayatını kaybetti" dedi. Yeğenini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Çetin Elkalkmış, Metin S.'ye en ağır cezanın verilmesini istediğini de söyledi.
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