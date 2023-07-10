Düğünde onlarca kişinin içinde havaya böyle ateş açtılar | Video
Aksaray’da düğünde onlarca kişinin içerisinde içki masasında havaya ateş açan 3 maganda sivil jandarma ekipleri tarafından ruhsatsız 3 tabanca ve 626 adet mermiyle birlikte suçüstü yakalandı.
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