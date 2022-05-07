Düğünde rastgele ateş açan 4 kişiyi canlı yayın yakalattı | Video

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DENİZLİ'de sokak düğününde 4 kişinin pistte oynayanların arasında, tabancalarla havaya rastgele ateş açtığı anlar, başka bir davetli tarafından sosyal medyada canlı yayınlandı. Görüntüleri izleyen bir sosyal medya kullanıcısının ihbarı üzerine şüpheliler, yakalanıp gözaltına alındı.
DAVA AÇILACAK
Honaz İlçe Jandarma Karakolu'na götürülen şüpheliler, ifadelerinde düğünde eğlenmek amacıyla havaya ateş açtıklarını ve kimseye zarar vermediklerini söyledi. Tabancaların ruhsatları iptal edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakılan şüpheliler hakkında 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' suçundan dava açılacağı belirtildi.