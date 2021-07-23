Düğüne çekiciye yüklediği off-road aracıyla gitti | Video
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Giresun’da off-road kulübü üyesi damat, düğün aracı olarak süslenen off-road aracını çekiciye yükleyerek düğüne gitti.
Giresun'da Çotanak Off-Road kulübü üyesi Öner Topçu, Hilal Yıldız ile hayatını birleştirdi. Öner Topçu'nun arkadaşları damada şaka yapıp düğün arabası olarak kullanılan off-road aracını bozdular. Daha sonra çekici çağırıp düğün arabası çekiciye yüklenerek düğünün yapılacağı alana çekici üzerinde götürüldü. Gelin arabası çekici üzerinde düğünün yapılacağı Espiye ilçesi Uluburun mevkiine kadar götürülürken, trafikte ilginç görüntüler ortaya çıkardı.