Düğüne geç kalanlara ilginç ceza! Su dolu oluğa attılar | Video
Çankırı’nın Yapraklı ilçesinde vatandaşlar, düğüne geç kalan damadın arkadaşlarını davul zurna eşliğinde evinden alıp kucaklarında taşıyarak su dolu oluğun içine attı.
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