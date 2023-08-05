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Düğüne giden aile faciayı yaşadı: 1ölü, 2 yaralı | Video

Düğüne giden aile faciayı yaşadı: 1ölü, 2 yaralı | Video

05.08.2023 | 20:19

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak beton direğe çarpan otomobilde can pazarı yaşandı. Düğüne gittikleri öğrenilen aile üyelerinden 1 kişi öldü, biri çocuk 2 kişi yaralandı.

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