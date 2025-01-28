Video Yaşam Düğünlerde havaya ateş açan magandalara dron destekli operasyon: 13 gözaltı | Video
Düğünlerde havaya ateş açan magandalara dron destekli operasyon: 13 gözaltı | Video

Düğünlerde havaya ateş açan magandalara dron destekli operasyon: 13 gözaltı | Video

28.01.2025 | 14:47

Afyonkarahisar’da düğün ve eğlencelerde havaya rastgele ateş açan şahıslar, polisin dron destekli operasyonunda olaylarda kullandıkları silahlarla yakalanıp gözaltına aldı.

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Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Çobanlar İlçe Emniyet Amirliğince yapıldı. Polis ekipleri düğün ve eğlencelerde tabanca ve tüfeklerle havaya ateş açtıkları belirlenen şahısların adreslerini tek tek tespit edip ardından harekete geçti. Ekipler dron destekli yaptıkları operasyonda 13 kişiyi gözaltına alırken, baskın yapılan adreslerde ise arama yaptı. Aramalarda 5 adet bulundurma ruhsatlı tabanca, kurusıkıdan bozma tabanca, kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait 250'ye yakın mermi ele geçirdi.

Yakalanan şahısların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

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