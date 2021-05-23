Dükkan basan grup ortalığı birbirine kattı. Ellerine ne geçtiyse onunla saldırdılar | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:51
Cipin çarptığı tırın devrilme anı kamerada | Video 23.05.2021 | 16:31
01:32
Rize’de aç kalan ayı evin altını üstüne getirdi | Video 23.05.2021 | 15:50
00:54
Hamur kesme makinasına elini böyle kaptırdı | Video 23.05.2021 | 15:30
01:47
05:06
01:52
02:45
Dünyaca ünlü Van kahvaltısı Hollanda’da tanıtıldı | Video 23.05.2021 | 14:31
03:24
74 mültecinin ölüm yolculuğu Osmaniye’de son buldu | Video 23.05.2021 | 13:29
01:32
Kontrolsüz park eden tır, liseli genci hayattan kopardı | Video 23.05.2021 | 13:29
01:41
Kayıp dediği eşini öldürüp, iş makinesiyle araziye böyle gömdü | Video 23.05.2021 | 13:13
02:04
Markette eski sevgilisini tekme tokat dövüp, boğazına bıçak dayadı | Video 23.05.2021 | 12:38
01:55
Yolcu otobüsünde yangın paniği | Video 23.05.2021 | 12:29
05:58
00:38
Küçükçekmece'de drift atan maganda kamerada | Video 23.05.2021 | 11:49
04:59
Avcılar'da 12 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada | Video 23.05.2021 | 11:21
00:24
Çekmeköy'de motosikletli kurye şerit değiştiren kuryeye böyle çarptı | Video 23.05.2021 | 11:03
02:57
04:03
23 yaşındaki motosiklet tutkunu gencin feci ölümü | Video 23.05.2021 | 11:03
05:29
Sinovac ve BioNTech'in hastaneye etkisini ortaya çıkaracak araştırma | Video 23.05.2021 | 10:27
01:20
Yakıt deposundan 14 kilo esrar çıktı | Video 23.05.2021 | 10:24
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 2 gün önce iki grup arasında kavga yaşandı. Ortalığı birbirine katan ve ellerine ne geçtiyse birbirlerine onunla saldıran grup, polis sirenlerini duyunca bölgeden kaçtı. O anlar ise saniye saniye cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 2 gün önce Adapazarı ilçesi Tığcılar Mahallesi Tekin Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Büyüyen tartışma esnasında karşıt grubun olduğu sokaktaki dükkanı basan diğer grup, ortalığı birbirine kattı. Ellerine ne geçtiyse birbirlerine onunla saldıran ve ortalığı adeta savaş alanına çeviren grup, polis sirenlerini duyunca bölgeden kaçtı. O anlar ise saniye saniye cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; şahısların birbirlerine ellerine geçirdikleri merdiven ve farklı eşyalar ile saldırma anları daha sonrasında ise, bölgeye gelen polisleri görerek kaçtıkları anlar yer aldı.