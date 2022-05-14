Dükkan önünde çalışır halde duran aracı böyle çaldı | Video

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Ümraniye’de bir market sahibinin çalışır şekilde bıraktığı hafif ticari araç saniyeler içinde çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
"ADAM ELMA ÇALAR GİBİ ARABA ÇALIYOR"
Aracı çalınan market sahibi Cemal Abay, "Aracımızla dükkanımızın önüne gelerek halden aldığımız ürünleri indirdik. O esnada araba çalışır haldeydi. Bir anda dükkanda yoğunluk oldu. Müşterilerle ilgilendiğimiz esnada dışarıda arabanın çalışır halde olduğunu gören bir kişi alıp kaçmış. Dışarı çıktığımızda aracın olmadığını gördük. Anahtarı aracın üzerinde bırakmamak lazımmış. Bize de ders oldu. İlk defa başıma böyle bir şey geliyor. Adam elma çalar gibi araba çalıyor. Arabayı götüren kişinin rahatlığı beni şaşırttı" dedi.