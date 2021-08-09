Dükkan önüne park kavgası cinayetle bitti | Video

İstanbul Kartal’da manav dükkanının önüne aracını park eden İbrahim Ekşioğlu ile dükkan sahibi arasında kavga çıktı çıkan kavgada İbrahim Ekşioğlu öldü. Arkadaşı İdris A. ise yaralandı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri dükkan sahibi şüpheli Mert K.’yı olayda kullandığı silah ile birlikte gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olay sırasında dükkan önünde bulunan bir iki çocuğun annesiyle birlikte katığı görülüyor.

Olay, dün saat 16.45 sıralarında Kartal Yakacık Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre İbrahim Ekşioğlu (62), daha önceden husumetlisi olduğu Mert K'.nın manav dükkanının önüne hafif ticari aracını park etti. Bu sırada işyerinde bulunan Mert K(31), park nedeniyle İbrahim Ekşioğlu ile tartışmaya başladı. İşyerinden silahını alan Mert K, İbrahim Ekşioğlu ve yanında bulunan İdris A.'ya silahla ateş etti. Olay sırasında ağır yaralanan Ekşioğlu, hastanede hayatını kaybederken, İdris A ise hastanede tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olaya karışan Mert K, polisin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Mert K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yaşanan kavga ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay sırasında bir çocuğun yanındaki yakını ile olay yerinden panikle uzaklaştığı görüldü.

Ekşioğlu'nun cenazesi adli tıpdaki işlemlerinin ardından Aydoğan Mezarlığında toprağa verildi.