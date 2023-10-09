Dükkan sahibiyle müşteri arasındaki kavga ortalığı karıştırdı | Video 09.10.2023 | 08:51 Ankara’da dükkan sahibi ve müşteri arasında yaşanan kavga, vatandaş kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi 139. Sokak üzerinde dükkân sahibi ve müşteri arasında sebebi bilinmeyen bir tartışma çıktı. Dükkan içerisinde başlayıp kavgaya dönüşen tartışma, sokağa taştı. O anlar çevredeki vatandaşların kameralarına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, çıkan kavgada D.M. ve R.Ç. yaralandı. Sincan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekiplerinin müdahalesi ile sonlanan olayda iki kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.