Dükkana motor park ettin kavgası cinayetle bitti | Video

İstanbul Zeytinburnu’nda motokuryelik yapan Mehmet Can Ç. (24) ile kayınbabasının dükkanında çalışan kadın arasında dükkana motor park etme meselesinden tartışma çıktı. Genç kadın tartışmayı erkek arkadaşlarına söyledi. İddiaya göre genç kadının arkadaşları Abdulkadir U. ve Serkan K., Mehmet Can Ç. ile bu meseleyi konuşmak için bir araya geldi. Çıkan kavgada silahla ağır yaralanan Sinan K. hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan Mehmet Can Ç. ve onu sakladığı ileri sürülen Barış A. gözaltına alındı. Şüpheli Mehmet Can Ç. Cinayet Bürodaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesinde 26 Haziran günü 23:00 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Motokurye işi yapan Mehmetcan Ç. motorunu eşinin babasına ait olan dükkanın içerisine bırakıyordu. Olaydan kısa bir süre önce de her zamanki gibi motorunu bıraktı. Dükkanda çalışan eşinin kız arkadaşı H.A. ile motoru bırakma konusunda tartışma yaşadılar. İddiaya göre ikili bir birine küfürlü konuştu ve tartışma büyüdü.

OLAYLA İLGİSİ OLMAYAN GENÇ ÖLDÜ

Bunun üzerine H.A. erkek arkadaşı Abdulkadir U. (21) aradı durumu anlattı. Abdulkadir U. ise Mehmetcan Ç'yi arayıp ona tehditler savurdu ardından arkadaşı Serkan K'yı da alıp olay yerine geldi. Burada Mehmetcan Ç. ve ikili arasında tartışma kavgaya dönütü. İddiaya göre belindeki tabancayı çıkaran Mehmetcan Ç. Serkan K'yı ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan lastik tamircisi 20 yaşındaki Serkan K. hayatını kaybetti.

ÖNCE KAÇTI SONRA TESLİM OLDU

Mehmetcan Ç. ise olay yerinde bulunan araçla kaçarak uzaklaştı. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis Mehmetcan Ç'yi ve olayda kullanılan silahı sakladığı iddia edilen arkadaşı Barış A'yı gözaltına aldı. Çalışmalar devam ettiği sırada Mehmetcan Ç. Cinayet Büro Amirliğine gelerek teslim oldu. Şüpheli Dün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

OLAY ANI KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan konuyla ilgili olay anına dair kavga görüntüleri de ortaya çıktı. Çıkan görüntülerde iki grubun tekmeli tokatlı kavga etikleri anlar kameralara yansıdı.