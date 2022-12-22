Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:56
01:47
02:45
02:45
00:12
Dükkanı boş bulan çocuk, 15 bin TL değerindeki telefonu böyle çaldı | Video 22.12.2022 | 15:28
00:48
05:05
Eyüpsultan'da korkutan yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi | Video 22.12.2022 | 14:32
00:41
01:41
Uşak'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı | Video 22.12.2022 | 14:08
00:17
01:00
02:34
00:33
Yoğun sis ve buzlanma nedeniyle mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı | Video 22.12.2022 | 11:05
10:41
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 22 Aralık 2022 Perşembe atv izle! | Video 22.12.2022 | 10:44
00:55
FETÖ'nün gaybubet evlerine yönelik operasyon: 20 şüpheli yakalandı | Video 22.12.2022 | 10:41
01:48
Karataş'ta şafak vakti uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı | Video 22.12.2022 | 10:08
01:01
02:41
Uluslararası para transfer merkezine silahlı gasp girişimi kamerada | Video 22.12.2022 | 10:00
00:53
Sahil güvenlik botu kayalıklara çarptı: 5 yaralı | Video 22.12.2022 | 10:00
00:57
Arnavutköy'de yaya geçidinden geçen kadına otomobil böyle çarptı | Video 22.12.2022 | 09:27
Batman kent merkezinde bir dükkana giren 13 yaşlarındaki bir çocuk, 15 bin TL değerindeki telefonu çalıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.