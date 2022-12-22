Dükkanı boş bulan çocuk, 15 bin TL değerindeki telefonu böyle çaldı | Video

Batman kent merkezinde bir dükkana giren 13 yaşlarındaki bir çocuk, 15 bin TL değerindeki telefonu çalıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre; olay, Batman kent merkezinde meydana geldi. 13 yaşlarındaki bir çocuk, boş bulduğu bir dükkana girip 15 bin TL değerindeki cep telefonunun çalıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis hırsızlık olayıyla ilgili inceleme başlattı.