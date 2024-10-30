Video Yaşam Dükkanına maytap atan çocuğu darp etti, babası gelip kavga çıkardı | Video
Dükkanına maytap atan çocuğu darp etti, babası gelip kavga çıkardı | Video

Dükkanına maytap atan çocuğu darp etti, babası gelip kavga çıkardı | Video

30.10.2024 | 10:14

İstanbul Avcılar’da iki çocuk, bir kırtasiye dükkanına torpil atarak kaçınca dükkan sahibi çocukları kovaladı. Bunun üzerine çocukların ailesi dükkana gelerek kırtasiyeciyi darp ederken o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Olay, dün öğle saatlerinde İstanbul Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir kırtasiye dükkanında meydana geldi. İddiaya göre dükkanın önüne gelen iki çocuk, içeriye torpil atarak kaçtı. Bunun üzerine iş yeri sahibi ise çocukları kovalamaya başladı. Bir süre sonra kırtasiyeci dükkana geri dönerken iş yerine çocukların aileleri geldi. Şahıslardan biri öfkeyle iş yeri sahibine saldırırken diğerleri de adama yumruklarla vurmaya başladı. Çocukların ailesi tarafından darp edilen kırtasiyeci yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kırtasiyeci ambulansla hastaneye kaldırılırken emniyet güçleri konu ile ilgili çalışma başlattı. Çocukların torpil atarak kaçtığı ve ardından ailenin gelerek iş yeri sahibini darp ettiği o anlar ise dükkanın güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
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