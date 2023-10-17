Video Yaşam Dükkanına un getiren toptancıyı silahla gasp etti | Video
Dükkanına un getiren toptancıyı silahla gasp etti | Video

Dükkanına un getiren toptancıyı silahla gasp etti | Video

17.10.2023 | 11:05

Adana’da ortağı olduğu fırına tahsilata gelen uncuyu, plan kurduktan sonra arkadaşlarıyla birlikte aracının önünü motosiklet ile kesip silah zoruyla araçtaki 139 bin TL’yi gasp ettiği öne sürülen iki şüpheli tutuklandı. Bu anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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Olay, 11 Ekim Çarşamba günü Yüreğir ilçesine bağlı Seyhan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali S. (24) ortağı oldu fırında sürekli un aldıkları Mehmet A.'nın (33) tahsilat dönemlerde yüklü miktarda parayla gezdiğini tespit etti. Bunun üzerine Ali S. arkadaşları, Süleyman Ş. (22), Adem Y. (20) ve Veysel A. (21) tahsilat sırasında Mehmet A.'nın para yüklü çantasını çalmayı plandı. Mehmet A., Ali S.'nin ortağı oldu fırına tahsilata geldiği sırada gaspa uğradı. Motosiklet ile, Mehmet A.'nın aracının önünü kesen Süleyman Ş., tabanca doğrulttu. Ardından motosikletin arkasından inen Ali S., aracın arka kapısını açarak içerisinde 139 bin TL olan çantayı alan, şüpheliler motosiklete binerek hızla olay yerinden kaçıp izin kaybettirdi.

"POLİS 100'E YAKIN KAMERA 200 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELEYİP ŞAHISLARI BULDU"
Mehmet A.'nın ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, konuyu devir aldı. Bölgedeki işyerlerinde bulunan yaklaşık 100 adet güvenlik kamerasından 200 saatlik incelemelerde bulunan polisler, olayı gerçekleştiren Ali S. ve Süleyman Ş.'in izine ulaştı. Bunu üzerine şüpheli şahısları düzenlendiği operasyonla yakaladı. Olayı gerçekleştiren şüphelilerin ardından Adem Y. Ve Veysel A.'nın plan kurma aşamasında olduğunu belirleyip onları da yakaladılar. Şüphelilerin parayı eşit bir şekilde dağıttıkları ortaya çıkarken yapılan operasyonlarda çalınan paradan kalan 125 bin TL'yi ve olayda kullanılan ruhsatsız tabancayla motosikleti ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali S., Süleyman Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken Adem Y. ile Veysel A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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