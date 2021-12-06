Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti | Video

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Kırşehir'de tartıştığı dünürlerini öldüren ve 1 kişiyi ağır yaralayan şahıs, tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etti.
Olaydan sonra çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanan ve güvenlik gerekçesiyle önce Ankara'ya ardından da Yozgat cezaevine gönderilen R.A., girdiği bunalım sonrası intihar etti.
Kırşehir'de dünürlerini öldürdükten sonra çıktığı Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderilen R.A., dünürü A.Ç.,'yi öldürüp eşi S.Ç, ve kızı E.Ç.'yi ağır yaralamıştı. Bir süre sonra ise S.Ç.,'de yaşam mücadelesini kaybetmişti. Olay sonrası ise R.A., komşusunun bahçesinde polis kovalamacası sonrasında yakalanmıştı.