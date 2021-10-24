Video Yaşam Dünya paraşütçüleri Ölüdeniz'de buluştu | Video
Dünya paraşütçüleri Ölüdeniz'de buluştu | Video

Dünya paraşütçüleri Ölüdeniz'de buluştu | Video

24.10.2021 | 11:50

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Dünya paraşütçüleri Ölüdeniz’de buluştu | Video 00:17
Dünya paraşütçüleri Ölüdeniz'de buluştu | Video 24.10.2021 | 11:50
Çaldıkları motorla gezerken yakalandılar: Depolarından 4 çalıntı motor daha çıktı | Video 02:23
Çaldıkları motorla gezerken yakalandılar: Depolarından 4 çalıntı motor daha çıktı | Video 24.10.2021 | 11:41
Diş ağrısını geçirmek için üst üste ağrı kesici içen genç, evinde baygın bulundu 00:43
Diş ağrısını geçirmek için üst üste ağrı kesici içen genç, evinde baygın bulundu 24.10.2021 | 11:32
Gönüllü Turizm Elçisi Berna Ayata Kapadokya’yı Brezilya’ya tanıtmak için poz verdi | Video 03:57
Gönüllü Turizm Elçisi Berna Ayata Kapadokya'yı Brezilya'ya tanıtmak için poz verdi | Video 24.10.2021 | 11:31
Park halindeki araç içinden teknolojik aygıtları çalan şahıs önce kameralara sonra polise yakalandı | Video 00:48
Park halindeki araç içinden teknolojik aygıtları çalan şahıs önce kameralara sonra polise yakalandı | Video 24.10.2021 | 11:31
Gölcük Tabiat Parkı’nda sonbahar güzelliği mest etti | Video 03:33
Gölcük Tabiat Parkı’nda sonbahar güzelliği mest etti | Video 24.10.2021 | 11:31
Ürdün’de Amman’ın en büyük çarşısında korkutan yangın | Video 02:05
Ürdün'de Amman’ın en büyük çarşısında korkutan yangın | Video 24.10.2021 | 11:31
Müsilaj etkisi azalınca batık şehre dalışlar arttı 05:49
Müsilaj etkisi azalınca batık şehre dalışlar arttı 24.10.2021 | 10:48
Feci kazada bir aile yok oldu: Geride kazadan 2 saat önce çekilen görüntüler kaldı | Video 02:50
Feci kazada bir aile yok oldu: Geride kazadan 2 saat önce çekilen görüntüler kaldı | Video 24.10.2021 | 11:05
Jandarma Mobil Harekat Merkezi her türlü göreve hazır 01:48
Jandarma Mobil Harekat Merkezi her türlü göreve hazır 24.10.2021 | 11:06
Şişli’de otomobilden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı 00:52
Şişli'de otomobilden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı 24.10.2021 | 10:38
Sarıyer’de vatandaşlar tedirgin: Mahalleyi akrepler ve fareler bastı | Video 03:19
Sarıyer’de vatandaşlar tedirgin: Mahalleyi akrepler ve fareler bastı | Video 24.10.2021 | 10:25
Müşteri gibi girip 30 bin liralık telefon çaldılar | Video 03:31
Müşteri gibi girip 30 bin liralık telefon çaldılar | Video 24.10.2021 | 10:25
Müşteri gibi girip 30 bin liralık telefon çaldılar...O anlar kamerada 03:31
Müşteri gibi girip 30 bin liralık telefon çaldılar...O anlar kamerada 24.10.2021 | 10:12
Gasp amacıyla kuyumcuya girdiler, Ne oluyor ya diyen çalışanı vurdular | Video 00:50
Gasp amacıyla kuyumcuya girdiler, "Ne oluyor ya" diyen çalışanı vurdular | Video 24.10.2021 | 10:25
İstanbul’da dehşet anları: Sokak ortasında böyle çatıştılar | Video 03:55
İstanbul’da dehşet anları: Sokak ortasında böyle çatıştılar | Video 24.10.2021 | 10:00
Ataşehir’de uyuşturucu satan iki kişi yakalandı | Video 00:18
Ataşehir’de uyuşturucu satan iki kişi yakalandı | Video 24.10.2021 | 10:08
Esenyurt’ta otomobilin çarptığı adam metrelerce havaya böyle fırladı | Video 02:11
Esenyurt'ta otomobilin çarptığı adam metrelerce havaya böyle fırladı | Video 24.10.2021 | 10:00
Büyükçekmece’den çalıp Esenyurt’ta sattılar 02:43
Büyükçekmece'den çalıp Esenyurt'ta sattılar 24.10.2021 | 09:49
Avcılar’da eşini döven adama meydan dayağı 03:24
Avcılar'da eşini döven adama meydan dayağı 24.10.2021 | 09:38

Muğla'nın Fethiye ilçesinde her yıl düzenlenen Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları'nın 21'incisi 800 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Festival boyunca, akrobasi pilotlarının gösterileri ilgiyle izlendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

21. Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, farklı hava sporları branşlarındaki en iyi akrobasi pilotlarını Fethiye'de buluşturdu.

Farklı ülkelerden yüzlerce akrobasi pilotlarının katılım sağladığı festival dolu dolu geçti. 20 Ekim'de Babadağ 1700 pistindeki açılış töreniyle başlayan festival, nefes kesen görüntülere sahne oldu.

Hava oyunlarında halk uçuşları, yarasa adam, alçak irtifa serbest atlayışları, yüksek hızlı küçük yamaç paraşütü gösterileri, Türk Hava Kurumu'nun motorlu yamaç paraşütü, mosquito, microlight ve sıcak hava balonu gösterileri yapıldı.

Türk Hava Kurumu'na ait 4 adet paramotor hava oyunları kapsamında Fethiye semalarında uçuş yaptı. Fethiye Beşkaza Meydanı başta olmak üzere Çalış Plajı'na kadar her bölgede uçuş gerçekleştiren THK paramotorlarını, vatandaşların ilgi odağı oldu. Hava Oyunlarında en iyi akrobasi pilotlarının gösterileri ilgiyle izlendi.

Festival boyunca base jump (serbest düşüş), skydiving (gökyüzü dalışı), wingsuit (yarasa adam uçuşu) ve akrobasi gösterileri, izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Pilotların gökyüzünde yaptığı gösteriler aksiyon kameralarınca kaydedildi.

JANDARMA GEREKLİ TEDBİRLERİ ALDI

Muğla Fethiye'de 800 sporcunun katılımıyla devam eden 21'inci Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları Festivalinde, Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerekli emniyet tedbirleri alındı. Jandarma ekipleri, organizasyon boyunca yaşanan kazalarda, gerekli müdahaleyi yaptı. Yaşanan kazalarda arama kurtarma çalışmalarında büyük bir rol oynayan ekipler, olası bir mal ve can kaybının önüne geçti.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA