Video Yaşam Dünyaca ünlü futbolcu Neymar'a saldırı şoku kamerada!

Dünyaca ünlü futbolcu Neymar'a saldırı şoku kamerada!

Dünyaca ünlü futbolcu Neymar'a saldırı şoku kamerada!
05.06.2021 | 13:59

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Paris Saint Germain'de forma giyen dğnayaca ünlü futbolcu Neymar'a milli maç öncesi saldırı anı kamerada!

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PSG'nin dünyaca ünlü yıldızı Neymar, Brezilya Milli Takımı ile kamp yaptığı otele girerken büyük bir şok yaşadı. Takım otobüsünden inen Brezilyalı yıldız, hayranlarının saldırısıyla neye uğradığını şaşırırken, 2 kişi ise oyuncunun ayakkabılarını çalmaya çalıştı.

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