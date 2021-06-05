Dünyaca ünlü futbolcu Neymar'a saldırı şoku kamerada!
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Paris Saint Germain'de forma giyen dğnayaca ünlü futbolcu Neymar'a milli maç öncesi saldırı anı kamerada!
PSG'nin dünyaca ünlü yıldızı Neymar, Brezilya Milli Takımı ile kamp yaptığı otele girerken büyük bir şok yaşadı. Takım otobüsünden inen Brezilyalı yıldız, hayranlarının saldırısıyla neye uğradığını şaşırırken, 2 kişi ise oyuncunun ayakkabılarını çalmaya çalıştı.