Dünyaca ünlü plajda "Çıplak turist" vakası | Video 30.10.2023 | 08:45 Aydın’ın Kuşadası ilçesinde dünyaca ünlü Kadınlar Denizi plajında çıplak şekilde güneşlenen yabancı turist, tepki topladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Kadınlar Denizi plajında bir erkek turistin çıplak şekilde güneşlendiği yönünde ihbar alan polis ekipleri, hemen bölgeye geldi. Çevrede çok sayıda kadın ve çocuğun olduğu plajda hiç kimseye aldırmayan turist, polis ekiplerince uyarıldı. Şahıs ardından şortunu giydi.