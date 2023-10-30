Video Yaşam Dünyaca ünlü plajda "Çıplak turist" vakası | Video
Dünyaca ünlü plajda

Dünyaca ünlü plajda "Çıplak turist" vakası | Video

30.10.2023 | 08:45

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde dünyaca ünlü Kadınlar Denizi plajında çıplak şekilde güneşlenen yabancı turist, tepki topladı.

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Edinilen bilgiye göre, Kadınlar Denizi plajında bir erkek turistin çıplak şekilde güneşlendiği yönünde ihbar alan polis ekipleri, hemen bölgeye geldi. Çevrede çok sayıda kadın ve çocuğun olduğu plajda hiç kimseye aldırmayan turist, polis ekiplerince uyarıldı. Şahıs ardından şortunu giydi.
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