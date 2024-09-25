Dünyanın en şişman pengueniyle tanışın | Video

Hayatınızda hiç "obez penguen" gördünüz mü? Bugün göreceksiniz! Avustralya'da bir bakım merkezinde yaşayan "Pesto" adlı penguen internette adeta viral oldu. Sebebi ise sevimliliğinin yanı sıra inanılmaz kilosu. İşte gördüğünüzde sarılmak isteyeceğiniz kadar sevimli o penguen ve inanılmaz hikayesi.