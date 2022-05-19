Video Yaşam Dünyanın ikinci büyük kraterinde görsel şölen | Video
Dünyanın ikinci büyük kraterinde görsel şölen | Video

Dünyanın ikinci büyük kraterinde görsel şölen | Video

19.05.2022 | 08:44

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Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, doğal görüntüsü ve güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor.

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Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) çerçevesinde 'Mükemmeliyet Ödülü' alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Kalderası, her mevsim doyumsuz manzarasıyla adeta görsel şölen sunuyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Nemrut Kalderası, karla kaplı yolunun açılmasıyla birlikte yeniden ziyaretçilerini ağılamaya hazırlanıyor. Bir yanı halen karla kaplı olan kalderada iki mevsim bir arada yaşanıyor. Kalderayı ziyarete gelen misafirler, dağın zirvesinde beyaz karların ve kalderanın içindeki masmavi göllerin oluşturduğu manzaranın keyfini yaşıyor.

Havadan görüntülenen kaldera, muhteşem ve eşsiz görüntüsüyle adeta kendine hayran bırakıyor. Doğanın yavaş yavaş yeşillenmeye başladığı kalderada, bahar yeni yeni yüzünü gösteriyor. Doğal güzelliklerinin yanı sıra bünyesinde barındırdığı sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri ve biyoçeşitliliği ile de dikkatleri üzerine çeken kaldera her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Öte yandan, Bitlis Gazeteciler Cemiyetinin (BİGACEM) 2022 yılını Nemrut Kalderası için tanıtım yılı ilan etmesiyle birlikte kaldreraya olan ilgi de bir hayli arttı.
Ayrıca, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) koordinesinde yürütülen çalışmalarla muhteşem kalderanın UNESCO Jeopark Ağına dahil edilmesi ile ilgili çalışmalar ise hummalı şekilde devam ediyor.
Tanıtım için başlatılan çalışmalar aralıksız şekilde devam ederken, görüntüsüyle kendine hayran bırakan Nemrut Kalderası, şimdiden ziyaretçilerini bekliyor.

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