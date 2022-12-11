Video Yaşam Dur ihtarına uymadı, caddeyi savaş alanına çevirdi: 1'i polis 2 yaralı | Video
Dur ihtarına uymadı, caddeyi savaş alanına çevirdi: 1'i polis 2 yaralı | Video

Dur ihtarına uymadı, caddeyi savaş alanına çevirdi: 1'i polis 2 yaralı | Video

11.12.2022 | 08:33

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Konya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan ve kaçarken polis aracının kaza yapmasına neden olan sürücünün kullandığı minibüs, yaklaşık yarım saat süren kovalamaca sonrası önce sokaktan çıkan bir araca ardından park halindeki araçlara çarparak durdu. Minibüs sürücüsü kaza sonrası olay yerinden yaya olarak kaçarken, kovalamacada 1’i polis memuru 2 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, saat 23.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Beyşehir Caddesi üzerinde devriye atan Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine 42 ANM 436 plakalı minibüse dur ihtarında bulundu. Polis ekipleri tarafından yapılan tüm uyarılara rağmen araç kaçmaya devam etti. Yaklaşık 30 dakika süren kovalamacada minibüs sürücüsü, Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Gürkan Caddesinde seyir halinde olan Erhan K. idaresindeki 42 ABT 167 plakalı hafif ticari araca, ardından park halinde olan 2 otomobile çarparak durabildi. Bu sırada kaçan minibüsü takip eden polis ekip aracı Gürkan Caddesi üzerinde seyir halinde olan K.B. idaresindeki 42 BAY 42 plakalı otomobil ile çarpıştı. Dur ihtarına uymayan ve kazaya karışan sürücü ise minibüsü bırakarak olay yerinden kaçtı.

1'İ POLİS MEMURU 2 KİŞİ YARALANDI
Kovalama sırasında kazaya karışan ekip aracının sürücüsü polis memuru S.A. ve diğer otomobilin sürücüsü K.B. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hafif yaralanan polis memuru S.A. ve diğer sürücü K.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"ARABAM ORTADAYDI, 10 METRE SÜRÜKLENMİŞ"
Polis ekiplerinden kaçan minibüsün çarptığı park halindeki otomobillerden birinin sahibi olan Hasan Adam, "Bir gümbürtü oldu. Eşimle birlikte pencereden baktık, eşim 'herhalde düğün konvoyu geçiyor' dedi. Kaza oldu dedim ben. Dışarıya bir çıktık ki ortalık savaş alanı olmuş. Benim arabam ortadaydı, 10 metre sürüklenmiş. Kaçan arabanın içinde alkol şişeleri varmış onları bile atmışlar. Bunu gördük biz, kaçanları görmedik" dedi.
Seyir halinde olan ve kaçan minibüs sürücüsün çarpması sonucu aracında ağır hasar oluşan Erhan Kaşkır ise, "Arkadaşımın evinden çıktım. Azami süratım 30'du. Yoldan geçerken sağıma soluma baktım kaçan arabanın geldiği görünmüyordu, farları yanmıyordu. Sokağın başına geldiğimde selektör yaptığını aynamdan gördüm daha sonra vurdu. Yolda dönerek burada durdum" diye konuştu.
Olay sonrası polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak çalışma başlattı.

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