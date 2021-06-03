Dur ihtarına uymayan alkollü sürücü önce polis araçlarına sonra bariyerlere çarpınca yakalandı | Video

Bakırköy Ataköy’de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü iki polis otosuna çarptıktan sonra E-5’te bariyerlere çarparak durabildi. 160 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü önce hastaneye oradan da polis merkezine götürüldü.

Olay saat 02.30'da Bakırköy Ataköy'de yaşanmaya başladı. Edinilen bilgiye göre uygulama yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan Z.A. idaresindeki otomobil uygulama noktasından kaçmaya başladı. Ataköy'den kaçmaya başlayan alkollü sürücü, Bahçelievler idaresine girdi.

KOVALAMACA 45 DAKİKA SÜRDÜ

Kaçan şahsın idarelerine girdiği bilgisini alan Bahçelievler Polisi, şahsı yakalamak için çalışmalara başladı. Ardına takılan polisleri atlatmayı başaran sürücü, E-5 karayolu Avcılar istikametine doğru seyir etmeye başladı. 45 dakika süren kovalamacada alkollü sürücü kullandığı otomobille iki polis aracına çarptı. Polis aracına çarptıktan sonra bariyerlere giren sürücü Bahçelievler Çobançeşme Kavşağında yakalandı.

İKİ POLİS ARABASINA DA ZARAR VERDİ

Sürücü Z.A. daha sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri otomobilde uzun süre arama yaptı. Otomobil çekici yardımıyla otoparka çekilirken gözaltına alınan sürücü hastaneye ardından da polis merkezine götürüldü. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.