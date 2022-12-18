Video Yaşam Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi | Video
Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi | Video

Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi | Video

18.12.2022 | 08:48

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Edirne’de polisin 'Dur' ihtarına uymayan 18 yaşından küçük ehliyetsiz sürücü kullandığı otomobili polisin üzerine sürdükten sonra yaşanan kovalamaca sonucu önlem alan polisin aracına ve site girişine çarparak durabildi.

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Olay, Edirne Şükrüpaşa Mahallesi Mithat Vardar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1. Murat Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde uygulama yapan polis ekipleri şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Polisin dur ikazına uymayan A.A. yönetimindeki 39 NS 761 plakalı otomobil polis memurunun üzerine sürerek, uygulama noktasından kaçtı. Polis ekiplerini harekete geçiren sürücü A.A. ve yanında yolcu olarak bulunan D.K. şehir merkezinde polisin dur anonslara uymayarak bir süre yaşanan kovalamaca sonucu trafik ekiplerinin otomobiline ardından da bir sitenin giriş kapısına çarptıktan sonra durabildi. Neye uğradığına şaşıran site sakinleri giriş kapısının kapanması nedeniyle bir süre evlerine girmekte ve çıkmakta zorlandı.

Kaza sonrası yara almadan kaçtıkları otomobilden çıkarılan sürücü A.A. ile beraberindeki D.K'nın 18 yaşından küçük ve ehliyetlerinin olmadığı öğrenildi.
Ayrıca kaçtıkları otomobilde yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ehliyetsiz sürücü ve beraberindeki kişi hakkında işlem başlatıldı.

"NEYE UĞRADIĞIMIZI ŞAŞIRDIK"
Site sakinlerinden Yaşar Bakar, yaşanan kaza nedeniyle şaşırıp kaldığını belirterek, Site yöneticisi bize haber vererek, kazanın yaşandığını söyledi. Giriş kapandığından dolayı duvarın üzerinden buraya arkadaşların yardımıyla zor çıktım" dedi.

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