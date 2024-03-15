‘Dur’ ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, polis tarafından darp edildi | Video
Manisa’nın Akhisar ilçesinde uygulama noktasındaki polisin ‘dur’ ihtiranı uymayarak kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü, yakalandığı polis tarafından darp edildi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Olayı anlatan baba Serkan Erdemli, "Saat 20.30 civarında oğlum, teravih namazına gitmek için evden çıktı. Kapı önündeki aracımı benden habersiz alıp namaza gitmiş. Namaz sonrası arkadaşını eve bırakmak için Reşatbey Mahallesi 316. Sokak yolu üzerinde polis uygulamasına takılıyor. Panik yapıp geri geri kaçmak isterken arkadaki araca vuruyor. Polis bu sırada koşturarak gelip E.'yi darp etmeye başlıyor. Ayağıyla tekme atıp, ensesinden tutup yere düşürüyor. Yerde de tekme atıyor. O esnada çevredeki vatandaşlar benim aracımı tanıdıkları için beni aradılar. Olay yerine gittiğimde trafik polisinin oğluma ters kelepçe yaptığını öğrendim. Polis bana orada herhangi bir vurma ya da darp etme olayının olmadığını söyledi. Fakat oğlumun ensesi ve ayaklarına baktığımda morlukları gördüm. Oradaki kamera kayıtlarına baktığımızda ciddi bir şekilde polisin oğlumu darp ettiğini gördüm. Ben polisi kınıyorum. Olay yerinden ayrıldıktan sonra darp raporunu da aldık. Jandarmaya şikayette bulunduk. Gereğinin yapılmasını istiyorum" dedi.
E.E. ise, "Dün gece camiden çıktıktan sonra arkadaşımı gideceği yere bırakacaktım. Polislerin işlem yaptığını görünce bir anlık heyecanla geri vitese takıp kaçmaya başladım. Bir arabaya çarptım. Daha sonra karşıdan gelen polis, aracın içinde birkaç tekme attı. Yere indirip yerde de bir iki tane vurdu. Ters kelepçe yaptılar. Polise 'Vurma' dedim ve çok korktum. Suç duyurusunda bulunduk ve gerekli yerlere bu görüntüleri gönderdik" diye konuştu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:47
4 ilde 'Forex kazanç' operasyonu; 3 tutuklama | Video 15.03.2024 | 16:31
00:37
Sivas’ta 2 bin 968 uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı | Video 15.03.2024 | 16:02
03:08
01:07
Ataşehir'de trafik tartışması kavgaya dönüştü | Video 15.03.2024 | 15:39
00:22
Elazığ merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 18 gözaltı | Video 15.03.2024 | 15:07
01:21
İlk kez görüntülendi! Baba Bülent Cihantimur'a yurt dışı yasağı | Video 15.03.2024 | 14:54
00:39
01:39
01:40
Hatay’da geniş kapsamlı göçmen kaçakçılığı operasyonu | Video 15.03.2024 | 14:14
07:56
Kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif ziyarete açıldı | Video 15.03.2024 | 13:41
01:18
Güvenlik kulübesine giren ayı kamerada | Video 15.03.2024 | 13:45
01:02
01:57
Maslak’ta işçilerin kaldığı konteynerde yangın | Video 15.03.2024 | 13:04
03:06
01:49
Yiyecek arayan ayı, güvenlik kulübesinin pencerelerini böyle kırdı | Video 15.03.2024 | 12:16
00:33
01:07
Baba Bülent Cihantimur ifade vermek üzere adliyede | Video 15.03.2024 | 12:30
02:45
İzmir'de lojistik firmasında korkutan yangın | Video 15.03.2024 | 12:16
01:04
Manavgat’ta 3 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı | Video 15.03.2024 | 11:53
00:38
Çanakkale açıklarında mülteci taşıyan lastik bot battı | Video 15.03.2024 | 11:45