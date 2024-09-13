'Dur' ihtarına uymayan genç polisin ateş etmesi sonucu hayatını kaybetti | Video
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 'Dur' ihtarına uymayarak plakasız motosikletiyle kaçan genç, polisin açtığı ateş neticesinde hayatını kaybetti.
Ateş eden polis memuru gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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