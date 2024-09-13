'Dur' ihtarına uymayan genç polisin ateş etmesi sonucu hayatını kaybetti | Video 13.09.2024 | 09:40 Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 'Dur' ihtarına uymayarak plakasız motosikletiyle kaçan genç, polisin açtığı ateş neticesinde hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, gece saatlerinde Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 21 yaşındaki Kerem Uzun, plakasız motosikletiyle seyir halindeyken polisin 'Dur' ihtarına uymadı. Motosikletiyle kaçmaya çalışan Uzun, polis tarafından edilen ateş edildi. Kurşunun isabet ettiği Uzun motosikletinden kanlar içinde düşerken ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Uzun, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.Ateş eden polis memuru gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.