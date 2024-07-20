Video Yaşam ‘Dur’ ihtarına uymayan suç makineleri yakalandı | Video
‘Dur’ ihtarına uymayan suç makineleri yakalandı | Video

‘Dur’ ihtarına uymayan suç makineleri yakalandı | Video

20.07.2024 | 10:08

Kayseri’de polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kovalamaca sonucu durdurulan araçtan polis telsizi ve yeleği çıkarken, araç içerisindeki 2 kişi de yakalandı.

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan uygulamada, bir otomobil 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu durdurulan araçta yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet polis yeleği, 1 adet telsiz ve 1 adet hassas terazi bulundu. Araç içerisinde bulunan şahısların yapılan sorgularında S.Ö.'nün (27) hırsızlık, tehdit, kasten yaralama ve mala zarar verme suçlarından 4 adet suç kaydı bulunduğu, M.K.'nın (27) da uyuşturucu madde satın almak, bilişim sistemleri kullanmak suretiyle hırsızlık, hükümlü ve tutuklunun kaçması ve birden fazla kişi tarafından yağma suçlarından 4 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ve çeşitli suçlardan da toplam 18 adet suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, şahıslar da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
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