Dur ihtarına uymayıp kaçtı, yakalanınca 'Polis benim baş tacım' dedi | Video

Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan motosiklet sürücüsü 4 kilometrelik kovalamaca sonrasında yakalandı. Yakalanan sürücü, ”Ben polisten kaçmadım, polis benim baş tacım” diyerek kendini savundu.

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda devriye gezen polis, üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklete dur ihtarında bulundu. Motosiklet sürücüsü Sezer Y., polislerin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 4 kilometre kaçtıktan sonra Seyhan Devriye Ekiplerine bağlı polisler tarafından Fevzipaşa Mahallesi ara sokaklarında kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan sürücü Sezer Y., gazetecilerin neden kaçtınız sorusuna, "Ben polisten kaçmadım, polis benim baş tacım" diyerek kendisini savundu. Sezer Y.'ye ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan, dur ihtarına uymamadan para cezası kesildi. Ayrıca Sezer Y. ve yanında bulunan ismi öğrenilemeyen kadına sokağa çıkma yasağını ihlalden de para cezası kesildi.

Kadın ve motosiklet sürücüsü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.