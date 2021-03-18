Video Yaşam "Durak ileride" diye uyaran otobüs sürücüsünü böyle darp etti | Video

"Durak ileride" diye uyaran otobüs sürücüsünü böyle darp etti | Video

18.03.2021 | 15:38

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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir şahıs, durak harici binmeye çalıştığı özel halk otobüsünde kendisini uyaran sürücüyü böyle darp etti. "Başkan arkadaşım işten attırırım diyerek" sürücüyü darp eden şahıs arkasına bakmadan kaçarak gözden kayboldu.

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Olay, İzmit ilçesi Turgut Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit şehir içinde sefer yapan 41 J 0294 plakalı özel halk otobüsünün şoförü Yılmaz Dişli (64), caddede seyir halindeyken yol kenarında bulunan bir yolculunun kendisine ikaz etmesi üzerine durdu. Yolcuyu otobüse alan Dişçi, beklediği yere yakın bir yerde durak olduğunu, otobüse oradan binmesi gerektiğini söyledi. Kendisini uyaran otobüs şoförü ile tartışmaya başlayan kimliği belirsiz şahıs aha sonra, Dişli'yi darp etti. Daha sonra otobüsten inen şahıs, olay yerinden koşarak uzaklaştı. Otobüste bulunan yolcular durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Dişli, İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kayıplara karışan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Halk otobüsü içindeki darp anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde durak olmayan yerde otobüse binen adı öğrenilemeyen yolcu, kendisini uyaran sürücü ile tartışmaya başladı. Yolcuların araya girmesine rağmen sürücü ile münakaşa yaşamayı sürdüren şahıs, kendisini uyaran sürücüyü yumruklayarak darp etti. Görüntülerin devamında Sürücünün darp edilmesi sonrasında şoka giren yolcuların uzaklaştırmaya çalıştığı saldırgan ise "Belediye başkanı arkadaşım, seni işten attırırım" diyerek sürücüyü tehdit ediyor. Saldırgan, sürücüsünün polisi aradığını görünce kapalı olan kapıyı direksiyon yanındaki düğmeye basarak açtıktan sonra araçtan inerek hızla gözden kayboluyor.

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