Durakta, yolcuların cüzdan ve paralarını çalan 2 çocuk şüpheli yakalandı | Video

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Çorum'da sokak köpekleri, resmi plakalı kamyonla çöplüğe bırakıldı 22.04.2022 | 11:43
DİYARBAKIR'da duraklarda otobüse binmek isteyen kişilerin çantalarından cüzdan ve paralarını el çabukluğuyla çalan Ü.E. (11) ile Y.E (13)., güvenlik ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından tespit edilip yakalandı.
Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen Ü.E. ve Y.E.'nin işlemleri devam ediyor.