Duraktaki taksiyi çalan şahıs kovalamacada 3 polis aracına çarpıp bahçeye uçtu: 1'i polis 2 yaralı | Video
Samsun'da geceleyin duraktaki taksiyi çalıp polisle kovalamaca yaşayan sürücü, 3 polis aracına çarptıktan sonra çaldığı taksi ile bir evin bahçesine uçtu. Kazada 1'i polis 2 kişi yaralandı.
Kazada, polis memuru S.B.S. ile taksiyi çalıp kaçan R.B. yaralandı. Polis, R.B.'den 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Yaralı polis memuru Gazi Devlet Hastanesine, R.B. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. R.B. tedavisinin ardından hastanede gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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