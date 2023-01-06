Durdurulan araçtan 55 bin 100 TL değerinde sahte para ele geçirildi | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Konya'da şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada montun içerisine gizlenmiş ve piyasaya sürülmek istenen 547 adet 100 TL'lik ve 2 adet 200 TL'lik banknotlar olmak üzere toplamda 55 bin 100 TL değerinde sahte para ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.