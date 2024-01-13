Durdurulan otomobil silah deposu çıktı: Yapılan aramalarda 86 tüfek ele geçirildi | Video
Bağcılar’da şüpheli bir otomobili durduran polis ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı. Aracın içerisinde ve şüphelilerin evinde yapılan aramalarda ise 86 pompalı tüfek ele geçirildi.
Öte yandan otomobilde ve evde ele geçirilen tüfeklerin Türkiye'de iç piyasaya üretimi yasak olan pompalı av tüfekleri olduğu iddia edilerek silahların yasa dışı yollarla ticaretinin yapıldığı öğrenildi.
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