Durdurulan ticari takside 5 kilogram 50 gram skunk maddesi ele geçirildi | Video
Osmaniye’de uygulama noktasında durdurulan ticari takside yapılan aramada 5 kilogram 50 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan Uğur B.,Serhat G. ve Abbas K. Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan tutuklandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:20
Bağcılar’da yunus polisler kazada yaralandı: O anlar kamerada | Video 25.01.2025 | 12:29
00:31
01:44
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonunda 25 şahıs tutuklandı | Video 25.01.2025 | 12:12
01:58
Aydın'da tur minibüsü devrildi! Yaralılar var... | Video 25.01.2025 | 12:05
00:46
Polisin uygulamalarını deşifre eden 11 şahıs yakalanıp işlem yapıldı | Video 25.01.2025 | 11:41
02:06
01:04
Artvin'de firari suçluya nefes kesen operasyon | Video 25.01.2025 | 11:24
01:51
04:31
00:17
Ters yöne dönmeye çalışırken motorlu kuryeye böyle çarptı | Video 25.01.2025 | 10:45
00:39
04:04
Arnavutköy’de berbere kanlı pusu! O anlar kamerada | Video 25.01.2025 | 10:01
04:24
00:09
Konya Selçuklu'da 4 katlı bina böyle çöktü! | Video 25.01.2025 | 08:48
02:29
01:57
Konya'da 4 katlı bina çöktü! 3 kişi enkaz altından sağ kurtarıldı | Video 25.01.2025 | 08:40
01:23
02:41
00:50
Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti | Video 24.01.2025 | 15:19