Video Yaşam Durdurulan tırda 81 kilo 780 gram eroin ele geçirildi | Video

Durdurulan tırda 81 kilo 780 gram eroin ele geçirildi | Video

Durdurulan tırda 81 kilo 780 gram eroin ele geçirildi | Video
31.12.2020 | 08:52

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Durdurulan tırda 81 kilo 780 gram eroin ele geçirildi | Video 01:17
Durdurulan tırda 81 kilo 780 gram eroin ele geçirildi | Video 31.12.2020 | 08:52
Kayseri'de dövülerek öldürülen Minik Alperen Ekinci'nin annesi ve sevgilisinin yargılanmasına başlandı | Video 05:09
Kayseri'de dövülerek öldürülen Minik Alperen Ekinci'nin annesi ve sevgilisinin yargılanmasına başlandı | Video 31.12.2020 | 08:27
Direksiyon başında yemek yiyen minibüs şoförüne, 132 lira para cezası | Video 00:34
Direksiyon başında yemek yiyen minibüs şoförüne, 132 lira para cezası | Video 31.12.2020 | 08:30
İstanbul Bahçelievler’de dükkana giren otomobil alev topuna döndü | Video 04:47
İstanbul Bahçelievler’de dükkana giren otomobil alev topuna döndü | Video 31.12.2020 | 08:27
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden 2021 yeni yıl için özel video klip | Video 02:18
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden 2021 yeni yıl için özel video klip | Video 31.12.2020 | 08:31
Otomobilin, evin bahçesine uçma anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 00:18
Otomobilin, evin bahçesine uçma anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 31.12.2020 | 08:30
İstanbul’da DEAŞ’a gece yarısı baskını: 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi | Video 03:14
İstanbul’da DEAŞ’a gece yarısı baskını: 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi | Video 31.12.2020 | 08:27
Sakarya'da 7 yıl önce annesini öldüren şahsın, kendi evini yaktığı iddia edildi | Video 08:14
Sakarya'da 7 yıl önce annesini öldüren şahsın, kendi evini yaktığı iddia edildi | Video 31.12.2020 | 08:31
İstanbul Arnavutköy’de markete el yapımı patlayıcı EYP ile saldırı | Video 02:52
İstanbul Arnavutköy’de markete el yapımı patlayıcı (EYP) ile saldırı | Video 31.12.2020 | 08:27
Uyuşturucuyla yakalanan şahıs hassas terazi için Annem istedi dedi | Video 04:35
Uyuşturucuyla yakalanan şahıs hassas terazi için "Annem istedi" dedi | Video 31.12.2020 | 08:26
TRT EBA TV canlı yayın izle! EBA TV 31 Aralık 2020 Perşembe ilkokul, ortaokul, lise ders programı yayın saatleri bütün sınıflar 00:32
TRT EBA TV canlı yayın izle! EBA TV 31 Aralık 2020 Perşembe ilkokul, ortaokul, lise ders programı yayın saatleri (bütün sınıflar) 31.12.2020 | 06:39
TRT EBA TV izle! 31 Aralık Perşembe Ortaokul, İlkokul, Lise dersleri 'Uzaktan Eğitim' canlı yayın: EBA TV ders programı | Video 00:32
TRT EBA TV izle! (31 Aralık Perşembe) Ortaokul, İlkokul, Lise dersleri 'Uzaktan Eğitim' canlı yayın: EBA TV ders programı | Video 31.12.2020 | 06:29
Cephanelik gibi otomobil polise takıldı | Video 01:26
Cephanelik gibi otomobil polise takıldı | Video 30.12.2020 | 17:28
Son dakika! Aylin Sözer cinayeti zanlısı Kemal Ayyıldız'ın avukatından açıklama | Video 01:07
Son dakika! Aylin Sözer cinayeti zanlısı Kemal Ayyıldız'ın avukatından açıklama | Video 30.12.2020 | 17:27
Polisten gizlenmek için tabelayı değiştirmişler! Onbinlerce kaçak parfüm ele geçirildi | Video 03:25
Polisten gizlenmek için tabelayı değiştirmişler! Onbinlerce kaçak parfüm ele geçirildi | Video 30.12.2020 | 17:23
Velayet duruşması sonrasında kadınlar birbirine girdi | Video 01:43
Velayet duruşması sonrasında kadınlar birbirine girdi | Video 30.12.2020 | 16:53
Çaldıkları köpeği severek sakinleştiren şahıslar güvenlik kameralarına yansıdı | Video 03:04
Çaldıkları köpeği severek sakinleştiren şahıslar güvenlik kameralarına yansıdı | Video 30.12.2020 | 16:46
Bakan Akar ve TSK komuta kademesi sınır hattında | Video 02:27
Bakan Akar ve TSK komuta kademesi sınır hattında | Video 30.12.2020 | 16:36
Türk denizaltısı İstanbul Boğazı’ndan böyle geçti | Video 04:01
Türk denizaltısı İstanbul Boğazı’ndan böyle geçti | Video 30.12.2020 | 16:19
SON DAKİKA: İstanbul Şişli'de bıçaklı saldırganın rehin aldığı hemşire kurtarıldı! Olay yerinden ilk görüntüler... | Video 00:38
SON DAKİKA: İstanbul Şişli'de bıçaklı saldırganın rehin aldığı hemşire kurtarıldı! Olay yerinden ilk görüntüler... | Video 30.12.2020 | 15:52

Van’ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir tırda 81 kilo 780 gram eroin ile 17 kilo 25 gram menşei belli olmayan madde ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde bir tırda arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Narkotik madde arama köpeği Şila ile birlikte yapılan aramada, 158 paket presli halde 81 kilo 780 gram eroin ile 37 paket halinde 17 kilo 25 gram menşei belli olmayan madde ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak E.B. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli, müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir" denildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA