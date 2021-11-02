Video Yaşam Düşen dev kaya parçaları yolu ulaşıma kapattı
Düşen dev kaya parçaları yolu ulaşıma kapattı

Düşen dev kaya parçaları yolu ulaşıma kapattı

02.11.2021 | 16:27

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Tunceli-Ovacık kara yoluna düşen dev kayalar, yolun trafiğe kapanmasına neden oldu. Kara yolları ekipleri, yolu trafiğe açmak için çalışma başlattı.

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Tunceli'de birkaç gündür etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış nedeniyle Tunceli-Ovacık karayolu Pilvenk Köprüsü civarındaki yollara dev kaya parçaları düştü. Kaya düşmesi nedeniyle yol trafiğe kapanırken, kara yolları ekipleri yolun tekrar ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Öte yandan yetkililer, Tunceli-Ovacık ile Tunceli-Pülümür kara yolunu kullanacak olan sürücüleri kaya düşmesi tehlikesine karşı uyardı.

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