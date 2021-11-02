Düşen dev kayalar karayolunu kapattı | Video

Tunceli-Ovacık karayoluna düşen dev kayalar, yolun trafiğe kapanmasına neden oldu. Karayolları ekipleri, yolu trafiğe açmak için çalışma başlattı.

Tunceli'de birkaç gündür etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış nedeniyle Tunceli-Ovacık karayolu Pilvenk Köprüsü civarında çok sayıda kaya karayoluna düştü. Kaya düşmesi nedeniyle yol trafiğe kapanırken, karayolları ekipleri çalışma başlattı.

Öte yandan yetkililer, Tunceli-Ovacık ile Tunceli-Pülümür karayolunu kullanacak olan sürücüleri kaya düşmesi tehlikesine karşı uyardı.