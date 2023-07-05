Duvar delip girdiği bankadan 160 lira çaldı! | Video 05.07.2023 | 14:47 İstanbul Esenyurt’ta dün bir bankanın alarmı peş peşe çalınca güvenlikler hemen harekete geçti. Kasanın üzerinde bulunan bir miktar paranın yerinde olmadığını gören güvenlikler hırsızın bina içinde olabileceğini düşünüp aramaya başladılar. Kısa bir aramadan sonra binanın ikinci katındaki duvarı delip içeri girmeyi başaran hırsız yangın merdivenlerinde tavana asılı şekilde saklanırken yakalandı. Hırsızlık Büro Amirliğince gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde bir bankanın alarmı çalmaya başladı. Güvenlikler hemen harekete geçip banka içinde hırsızı aramaya koyuldular. O sırada kasa üzerindeki 160 liranın olmadığı fark eden güvenlik görevlileri, hırsızın içerde olabileceğini düşünüm binayı baştan aşağı aradılar.

İkinci katta bir duvarın delik olduğunu fark eden ekipler aynı katta yangın merdiveninde tavana örümcek adam gibi saklanmış hırsızı yakaladılar.

İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüpheli Emre M.'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin ikinci kattaki duvarı kırıp içeri girdiği sırada yan tarafta bulunan bir işyerinden de laptop, tablet, ve bir miktar nakit para çaldığı öğrenildi.

TUTUKLANDI

Şüphelinin üzerinde ele geçirilen çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edilirken 21 suç kaydı olduğu öğrenilen Emre M. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin banka içerisinde hırsızlık yaptığı anlar ise kameralara yansıdı.