Video Yaşam Duvar delip kasa soydular | Video
Duvar delip kasa soydular | Video

Duvar delip kasa soydular | Video

24.04.2022 | 11:01

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İstanbul Sultangazi’de bir cep telefonu ve aksesuarı satan mağazanın duvarını delip içer giren hırsızlar çelik kasayı soydu. Yaklaşık 450 bin lira değerinde ürün çalan hırsızların kamera görüntülerinden kimlikleri belirlendi. Gözaltına alınan Moldova uyruklu Viktor B.(30) tutuklanırken, İbrahim B. (43) isimli şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi 2304 sokak üzerinde bulunan cep telefonu mağazasında, 1 Nisan'da hırsızlık yapıldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

Şüphelilerin işyerine duvarı delerek girdiği, cep telefonu, aksesuarları ve akıllı saatleri çaldıkları, ardından kasayı açtıkları görüldü. Polis kimlikleri belirlenen şüphelileri Zeytinburnu ve Büyükçekmece'de gözaltına aldı. Polis bir şüpheliyi metro istasyonunda beklerken yakaladı.

Evlerinde yapılan aramada 76 bin 200 TL ve kasa açmakta kullanılan aletler ele geçirildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüphelilerden Viktor B. tutuklanırken, İbrahim B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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