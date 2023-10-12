Duvar ile beton arasına sıkışan motosikletli genç feci şekilde can verdi | Video
Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 25 yaşındaki Cengizhan Kır yaşamını yitirdi.
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