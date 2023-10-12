Duvar ile beton arasına sıkışan motosikletli genç feci şekilde can verdi | Video 12.10.2023 | 09:43 Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 25 yaşındaki Cengizhan Kır yaşamını yitirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, gece saatlerinde Konacık Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikleti ile caddede ilerleyen 25 yaşındaki Cengizhan Kır, motosikletinin hakimiyetini kaybetti. Yol kenarına savrulan motosiklet, duvarla beton direk arasına sıkıştı. İhbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde Cengizhan Kır'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerince olay yeri ve çevresinde inceleme yapıldı. Moto kurye olarak çalıştığı öğrenilen Cengizhan Kır'ın bir mekanda eğlendikten sonra Gazderesi'ndeki evine dönerken kazanın meydana geldiği bildirildi. Gencin cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.