Duvara çarpan otomobil alev alev böyle yandı | Video 20.03.2024 | 14:41 Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün duvara çarptığı otomobil alev alev yandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Balat Mahallesi'nde seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle duvara çarptı. Duvara çarpan otomobil alev almaya başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü alev alan otomobilden yara almadan çıkarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobili kısa sürede söndürdü. Araç kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.