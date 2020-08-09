Video Yaşam Duvarda asılı kalan araçta can pazarı | Video

Duvarda asılı kalan araçta can pazarı | Video

Duvarda asılı kalan araçta can pazarı | Video
09.08.2020 | 19:55

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Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir araç duvarda asılı kaldı. Yaralılar uzun çabalar neticesi araçtan çıkarılabildi.

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Sabah erken saatlerde Cumhuriyet Mahallesi Manastır mevkiinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken, araç hurdaya döndü. Araç sürücüsü Mustafa C. ve bir kişinin yaralandığı kazada, otomobil bina ile istinat duvarı arasında sıkıştı. Araç dik bir şekilde asılı kaldı. İtfaiye ve 112 ekipleri yaralıları bulunduğu yerden uzun çabalar neticesinde çıkardı. Yaralılar tedavi altına alınırken, kazayla alakâlı tahkikat sürüyor.

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