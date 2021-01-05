Düzce evini ateşe veren şahıs komşusunun bilgisayar ve cep telefonunu gasp etti | Video
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Düzcede, anne ve babasıyla tartışan madde bağımlısı Y.Ç., daha sonra komşusunun 2 adet laptopu ile 1 cep telefonunu gasp etti. Y.Ç. yakalanırken, yangın ise itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Olay saat 22.00 sıralarında Karaca Mahallesi 1459 Sokak'ta meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Y.Ç. eve gelerek anne ve babasıyla tartıştı. Y.Ç. evi ateşe verdikten sonra komşusunun evine girdi. Komşusunun 2 adet laptopu ile 1 cep telefonunu gasp eden Y.Ç. otomobille kaçmaya başladı. İhbar üzerine polis ekipleri peşine düştükleri Y.Ç.'yi Konuralp Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Y.Ç.'nin gasp ettiği cep telefonu ve laptoplar ele geçirildi. Bu sırada olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangını büyümeden söndürdü. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.