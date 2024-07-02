Düzce'de 2 milyon TL'lik uyuşturucu ele geçirildi | Video
Düzce’de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda sentetik kannabinoid yapımında kullanılan 2 milyon liralık hammadde ele geçirildi.
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