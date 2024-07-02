Düzce'de 2 milyon TL'lik uyuşturucu ele geçirildi | Video 02.07.2024 | 08:39 Düzce’de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda sentetik kannabinoid yapımında kullanılan 2 milyon liralık hammadde ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan risk analizi çalışmalarında O. S. isimli şahsın aracında ve üzerinde yapılan aramada 1 parça halinde 410 gram A/M 2201 maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen ürün ile 41 kilogram sentetik kannabinoid üretilebilecek miktarda olan hammaddenin yaklaşık piyasa değerinin 2 milyon lira olduğu belirtildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.