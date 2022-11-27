Video Yaşam Düzce'de artçı paniği | Video
Düzce'de artçı paniği | Video

Düzce'de artçı paniği | Video

27.11.2022 | 09:11

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AFAD'tan gelen son dakika haberine göre; Düzce'de deprem oldu. Sabah saatlerinde gelen Düzce deprem haberi sonrası sosyal medyadan da yorumlar gelmeye başladı. Depremin şiddeti 4.3 olarak açıklanırken derinliği 9.52 km olarak belirtildi.

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