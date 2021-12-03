Video Yaşam Düzce'de cam kapıyı fark etmeyen kişi, hastanelik oldu | Video
Düzce'de cam kapıyı fark etmeyen kişi, hastanelik oldu | Video

Düzce'de cam kapıyı fark etmeyen kişi, hastanelik oldu | Video

03.12.2021 | 09:47

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DÜZCE'de bir matbaaya kartvizit bastırmak için girmek isteyen Yusuf Koç (40), cam kapının kapalı olduğunu fark edemeyince cama çarptı. Kırılan cam nedeniyle yaralanan Yusuf Koç, tedavi altına alındı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Düzce Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yusuf Koç kartvizit bastırmak için bir matbaaya girmeye çalışırken, cam kapının kapalı olduğunu fark etmedi. Yusuf Koç kapıya çarpınca cam kırıldı. İş yerinde çalışanlarının haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekibi yaralanan Yusuf Koç'a ilk müdahalede bulundu. Yüzünde kesikler olan Yusuf Koç, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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