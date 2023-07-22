Düzce'de feci kaza! Motosiklet sürücüsü havada böyle takla attı | Video
Düzce’de motosiklet ile kamyonetin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü taklalar attı. Kazada sürücü ağır yaralandı.
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