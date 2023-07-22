Düzce'de feci kaza! Motosiklet sürücüsü havada böyle takla attı | Video 22.07.2023 | 09:57 Düzce’de motosiklet ile kamyonetin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü taklalar attı. Kazada sürücü ağır yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza Düzce Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, OSB 1. Bulvarı kavşağında seyir halinde olan kamyonete hızla gelen seyir halinde olan motosiklet çarptı. Çarpışmanın şiddeti ile motosiklet sürücüsü havada taklalar atarak yola savruldu. Kazada ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, o anlar çevrede ki fabrikanın güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı.