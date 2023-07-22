Video Yaşam Düzce'de feci kaza! Motosiklet sürücüsü havada böyle takla attı | Video
Düzce'de feci kaza! Motosiklet sürücüsü havada böyle takla attı | Video

Düzce'de feci kaza! Motosiklet sürücüsü havada böyle takla attı | Video

22.07.2023 | 09:57

Düzce’de motosiklet ile kamyonetin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü taklalar attı. Kazada sürücü ağır yaralandı.

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Kaza Düzce Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, OSB 1. Bulvarı kavşağında seyir halinde olan kamyonete hızla gelen seyir halinde olan motosiklet çarptı. Çarpışmanın şiddeti ile motosiklet sürücüsü havada taklalar atarak yola savruldu. Kazada ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, o anlar çevrede ki fabrikanın güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı.

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