Düzce'de feci kaza: Su birikintisine dalan otomobil tırın altına girdi: 3 yaralı | Video
TEM otoyolu Düzce kesiminde dinlenme tesisine mola vermek için girmeye çalışan otomobil su birikintisine dalınca kontrolden çıkarak park halindeki tırır altına girdi. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kazada otomobil sürücüsü Metin B.(52) ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Esma B.(47) ve Seda B. (19) yaralandılar.
Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Düzce'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.
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