Düzce'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı | Video 26.05.2023 | 14:06 Düzce'de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye olmak suçundan gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye olmak suçundan yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.