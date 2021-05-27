Video Yaşam Düzce'de genç kızlar cadde ortasında kavga etti | Video

Düzce'de genç kızlar cadde ortasında kavga etti | Video

Düzce'de genç kızlar cadde ortasında kavga etti | Video
27.05.2021 | 15:53

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Düzce'de, 3 genç kız cadde ortasında saç başa kavga ederken, çevredekiler müdahale etti. Genç kızların kavga ettiği anlar cep telefonuyla görüntülendi.

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Olay öğle saatlerinde Düzce'nin en işlek caddelerinden olan Gaziantep Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede karşılaşan 2 genç kız ile 1 genç kız kavga etmeye başladı. Saç başa kavga eden genç kızlara çevredekiler müdahale etti. Genç kızlar birbirlerine küfürler ederken, bir vatandaş genç kızı iş yerine sokarak 2 genç kızın yanından uzaklaştırdı. Kavga sonlanırken, cep telefonu kamerasıyla yaşanan kavga görüntülendi.

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